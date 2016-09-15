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Луческу остался недоволен Кокориным

15 сентября 2016, 23:36
39

Главный тренер петербургского «Зенита» Мирча Луческу сказал, что остался недоволен действиями нападающего Александра Кокорина в матче против «Маккаби» (4:3).

«Кокорин первый тайм сыграл очень слабо, но я оставил его на поле. Очень много потерь – он упустил мяч в контратаке и нам забили. Сегодня не самая лучшая его игра, хотя он и забил. Честно говоря, я недоволен. Он талантливый игрок, фактически без изъянов, техничный. К сожалению, он еще этого не раскрыл. Жду от него намного большего», – отметил специалист.

Источник: ФК «Зенит»
Лига Европы Маккаби Зенит Кокорин Александр Луческу Мирча
Комментарии (39)
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fantom23
1473972131
На лавку его посади,пусть подумает!
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Фан666
1473972347
Да им вся страна недовольна!
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санек26
1473972477
я считаю что керж должен быть основным у него огонь из глаз не ушол ОН БИЛ И БУДЕТ БИТЬ
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kachan63
1473976154
Румын "открыл Америку"! Все давно уже недовольны Кокориным и зае*ались ждать от него большего.
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bafor
1473976532
Ну, в принципе, ещё 5-6 лет и талант Кокорина обязательно раскроется на "МатчТВ."
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Valeron 2705
1473983484
Все от него ждут, ждут, но походу фиг дождутся, в Европейском нормальном чемпионате, он бы уже гнил на банке с такой игрой и отношением. А то все носятся с ним, как курица с яйцом, а не профессиональным футболистом, утю-тю, вот кокоша, талантище... Посидел бы на лавке, может хоть что то бы понял.
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bombardir70
1473983498
Им и в Динамо были недовольны и в сборной,вопрос один,на хрена покупали?
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никита голоян
1473987469
растет новый Сычев(((
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a-rakhmatov
1473991154
Цыган олнозначно отправит Кокошу в Зенит-2))
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edw7777
1473997796
Справедливая оценка! Ничего не скажешь.
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