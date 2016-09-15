Луческу остался недоволен Кокориным

Главный тренер петербургского «Зенита» Мирча Луческу сказал, что остался недоволен действиями нападающего Александра Кокорина в матче против «Маккаби» (4:3).

«Кокорин первый тайм сыграл очень слабо, но я оставил его на поле. Очень много потерь – он упустил мяч в контратаке и нам забили. Сегодня не самая лучшая его игра, хотя он и забил. Честно говоря, я недоволен. Он талантливый игрок, фактически без изъянов, техничный. К сожалению, он еще этого не раскрыл. Жду от него намного большего», – отметил специалист.