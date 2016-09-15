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    В октябре ФИФА может принять решение о расширении ЧМ

    Окончательное решение об изменении формата чемпионата мира может быть принято в октябре.

    Ожидается, что ФИФА одобрит расширение турнира до 40 команд вместо нынешних 32. При новом формате участники будут разделены на восемь групп по пять команд в каждой.

    По информации источника, чемпионат мира в таком формате может пройти в 2026 году.

    Источник: Twitter

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    15.09.2016 20:45
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 15 сентября 2016, 22:26

      Чемпионат Мира по шашкам...э-э- по шахматам... плять, по футболу ! - надо проводить ежемесячно, в самые критические дни мировых чиновников от футбола, иначе откуда им взять бабло на свои любимые прокладки....

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 15 сентября 2016, 22:18

      А я за то, чтобы отменить групповой раунд. Сразу 1/32 финала - 64 команды (10 африка, 10 азия, 7 южная америка, 6 северная америка, 20 европа, 1 океания и 2 организатора напрямую (оставшиеся 8 путевок, юж амер - сев амер, африка - африка, азия - азия, и еще 5 путевок европа - европа), вот такой формат мне по душе. И не надо говорит, что чм заполонят команды второго сорта.
      На че 2016, кому то было скучно смотреть на команды второго сорта Уэльс и Исландию? Мне нет!
      1/32 финала = 4 матча в день за 8 дней, 1/16 финала = 4 матча в день за 4 дня, 1/8 финала = 2 матча в день за 4 дня, 1/4 финала = 1 матч в день за 4 дня, после пауза на 2 дня, 1/2 финала = 1 матч в день за 2 дня, пауза на 3 дня, матч за 3-е место, а через 3 часа финал. (28 дней, самый короткий чм в современной истории)
      Не нужен групп раунд, не будет игр, где можно будет раскачаться, с первого же матча будут выкладываться по полной! И не будет матчей, где две команды играют в ничью, а проигрывает третья (то есть не будет матчей, где команды будут играть на результат, который устраивает обоих) . . .
      Кто согласен со мной, ставьте лайк. Хочу увидеть на мундиале Габон, Марокко, Египет, Сенегал, Сауд Аравию, Узбекистан, Канада, Парагвай, Перу, Исландия, Уэльс, Казахстан, Армения . . .

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      Рейтинг: +640

      Дон Посей > Аристократ Олжик 15 сентября 2016, 22:41

      Я Вам не скажу за всю Россию,


      Вся Россия очень велика...


      Хотелось бы увидеть сначала неголодных и здоровых игроков в футбольной команде своего города, которые радуют мастерством и голами местных кузьмичей, на свежем воздухе. А на всякие теле- мудиали и еврожопы мне просто насрать. Смотрю с удовольствием игру третьеклассников на местном школьном дворе. Удачи в переделе мирового футбола!

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      Рейтинг: +176

      chegaev88 15 сентября 2016, 22:11

      Херней занимаются

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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 15 сентября 2016, 22:01

      Ага, что Зимбабве попадали на ЧМ и острова Океании. Ну че совсем ку-ку что ли? Давайте сразу 256 команд, че нет то?

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 15 сентября 2016, 21:35

      Больше команд,больше интерес,больше интерес,больше проданных прав,больше проданных прав,больше денег,больше денег,больше счастья для чиновников ФИФА,чисто бизнес...ничего личного.

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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > zagrizlik 15 сентября 2016, 22:04

      что интересного? Смотреть как Германия унижает Зимбабве 12:0? Или еще круче, группа, где Италия, Германия и др сильные команды, а в другой слабые (ну как наша группа на ЧЕ Уэльс, Россия и т.д.), совсем интересно смотреть, как Италия вылетает от Германии на стадии 1/8, а Исландия доходит до полуфиналов, потому что группа слабая и слабые соперники попадались по сетке. Ерунда и бред полный! 40 команд, ну куда????

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > Алексей1988 16 сентября 2016, 09:06

      Интерес для тех новых стран,которые туда попадут.
      Ништяк англия просто дно команда,португалия дно,австрия тоже дно.
      Хорош нести ерунду. Просто исландцы вытянули на желании и командных действиях...Это тебе тот же ростов,в прошлом году,больше хотели.

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      Рейтинг: +3136

      m40 15 сентября 2016, 21:33

      Я за. Всё-таки турнир проходит раз в 4 года. А из попавших на него половина команд играет всего 3 игры. Турнир увеличится всего дня на 4, при условии, что в плэй-офф будут выходить 2 команды из группы. Тогда и борьба будет более упорная. Но если же сделают 1/16, с 4 проходными местами, тогда караул...

      -2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 15 сентября 2016, 21:00

      Куда ещё, блин? Азербайджан что ли музыку заказывает?

      2
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 15 сентября 2016, 20:57

      Чемпионат Европы уже расширили, нормальные матчи начались только с 1/8 финала.

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      Рейтинг: +5175

      Каратель 15 сентября 2016, 20:53

      по ходу хотят политиканы всякие косово,да гтбралтары с лихтенштейнами запихать на чм

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