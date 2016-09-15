В октябре ФИФА может принять решение о расширении ЧМ

Окончательное решение об изменении формата чемпионата мира может быть принято в октябре.

Ожидается, что ФИФА одобрит расширение турнира до 40 команд вместо нынешних 32. При новом формате участники будут разделены на восемь групп по пять команд в каждой.

По информации источника, чемпионат мира в таком формате может пройти в 2026 году.