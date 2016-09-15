В октябре ФИФА может принять решение о расширении ЧМ

Чемпионат Мира по шашкам...э-э- по шахматам... плять, по футболу ! - надо проводить ежемесячно, в самые критические дни мировых чиновников от футбола, иначе откуда им взять бабло на свои любимые прокладки....
Окончательное решение об изменении формата чемпионата мира может быть принято в октябре.
Ожидается, что ФИФА одобрит расширение турнира до 40 команд вместо нынешних 32. При новом формате участники будут разделены на восемь групп по пять команд в каждой.
По информации источника, чемпионат мира в таком формате может пройти в 2026 году.