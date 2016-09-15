Гвардиола: «Мы провели семь официальных матчей и победили во всех, играя все лучше»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии» М (4:0).

«Спасибо всем игрокам за то, что сделали меня и болельщиков счастливыми. Надеюсь, что наш футбол будет совершенствоваться, а фанаты будут приходить посмотреть на нас. Нам нужны поддержка и полный стадион, чтобы конкурировать с лучшими командами.

Мы провели семь официальных матчей и победили в каждом из них, играя все лучше и лучше. Сегодня мы многому научились. Кроме последних 15 минут первого тайма, мы доминировали и играли очень хорошо», – сказал Гвардиола.