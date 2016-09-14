Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Луческу: «Проблема в том, что у нас не так много игроков, как мне хотелось бы»

Луческу: «Проблема в том, что у нас не так много игроков, как мне хотелось бы»

14 сентября 2016, 21:07
13

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в преддверии матча первого тура группового этапа Лиги Европы против «Макккаби» из Тель-Авива рассказал о работе с командой и поделился мнением о составе.

– Я работаю с грамотными футболистами, работаю в хороших условиях. Они поняли мою потребность в том, что мы должны менять игру и отношение к тренировочному процессу. Поняли, что нужно отказаться от идеи игры, которая была в прошлом, поскольку тех игроков, которые ее диктовали, сейчас фактически нет. Тогда команда играла очень хорошо в обороне, строила игру на контратаках.

Мы же строим игру на увеличении атакующих действий, в этом принимает участие большая группа игроков. Мы используем все зоны на поле, а не только одну. Обязанность забивать голы одинаково ложится на всех, а не только на одного-двух футболистов. Ясно, что игра базируется на определенной философии и нужно соблюдать принципы ее ведения. Обязательно должны быть синхронные действия атакующих игроков. Верим, что такой тип игры придаст уверенность нашим футболистам и не только им. Проблема в том, что их у нас не так много, как мне хотелось бы. Сейчас проводим матчи через два дня на третий, три дня на четвертый, и это может создать определенные проблемы. Нужно быть внимательными к восстановлению каждого игрока. Ждем травмированных, которые должны как можно быстрее начать работать в общей группе.

– Кто самый опасный игрок «Маккаби»?

– Если хотите узнать мое мнение об игроках и их параметры, я вам могу все рассказать. У них есть хорошие игроки: мне нравится Миха, Тиби, который не будет играть, Игьебор, который выделяется на поле. Не знаю, как будет выглядеть Кьяртанссон, которого они приобрели, но в том матче, что я видел, он был достаточно убедителен, – сказал Луческу.

Источник: ФК «Зенит»
Лига Европы Зенит Маккаби Луческу Мирча
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
товрос
1473876985
еще надо десятка 2
Ответить
Fju-2
1473877529
На каждую позицию по два футболиста есть, не совсем равноценных правда. Вот у Ростова еле состав набирается.
Ответить
иван маташов
1473877760
SYUeufgfhlkl//
Ответить
опус 2
1473879051
Из Зенита 2 возьми ,в чём проблема?
Ответить
Essence
1473884109
кто бы ему время дал на натаскивание молодежи...
Ответить
TY13R
1473884778
а куда ты смотрел когда трансферное окно было открыто???
Ответить
FCShakhtar
1473886875
Мирча тоже и у нас говорил, но надеюсь все получится ведь состав не на столько и плох
Ответить
maratagliulin
1473956158
Перевожу слова Луческу - "Зенит" выиграет на классе и без напряга
Ответить
a-rakhmatov
1473962838
Цыган опять звездит, лучше бы команду серьезнее подготовил к матчу с евреями.....надо быстро выравнивать игру и побеждать.....удачи Зеньке))
Ответить
Главные новости
Трогательное заявление Месси о смерти отца
16:23
«Ахмат» арендовал защитника «Краснодара»
16:14
Гендиректор ЦСКА Бабаев – о суде с английским клубом: «Будем идти до конца»
15:56
Радимов заподозрил Галактионова в демарше
15:30
2
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
15:15
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
14:49
2
Брэд Питт: «Неймару нужна помощь – я научу его симулировать»
14:39
Генич объяснил, почему «Локомотив» не спешит отпускать Батракова в «Галатасарай»
14:29
2
«Зенит» предложил новый контракт основному защитнику
14:00
7
Генич: «Галактионову стоило подумать об уходе из «Локомотива»
13:45
1
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
10:02
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+