Луческу: «Проблема в том, что у нас не так много игроков, как мне хотелось бы»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в преддверии матча первого тура группового этапа Лиги Европы против «Макккаби» из Тель-Авива рассказал о работе с командой и поделился мнением о составе.

– Я работаю с грамотными футболистами, работаю в хороших условиях. Они поняли мою потребность в том, что мы должны менять игру и отношение к тренировочному процессу. Поняли, что нужно отказаться от идеи игры, которая была в прошлом, поскольку тех игроков, которые ее диктовали, сейчас фактически нет. Тогда команда играла очень хорошо в обороне, строила игру на контратаках.

Мы же строим игру на увеличении атакующих действий, в этом принимает участие большая группа игроков. Мы используем все зоны на поле, а не только одну. Обязанность забивать голы одинаково ложится на всех, а не только на одного-двух футболистов. Ясно, что игра базируется на определенной философии и нужно соблюдать принципы ее ведения. Обязательно должны быть синхронные действия атакующих игроков. Верим, что такой тип игры придаст уверенность нашим футболистам и не только им. Проблема в том, что их у нас не так много, как мне хотелось бы. Сейчас проводим матчи через два дня на третий, три дня на четвертый, и это может создать определенные проблемы. Нужно быть внимательными к восстановлению каждого игрока. Ждем травмированных, которые должны как можно быстрее начать работать в общей группе.

– Кто самый опасный игрок «Маккаби»?

– Если хотите узнать мое мнение об игроках и их параметры, я вам могу все рассказать. У них есть хорошие игроки: мне нравится Миха, Тиби, который не будет играть, Игьебор, который выделяется на поле. Не знаю, как будет выглядеть Кьяртанссон, которого они приобрели, но в том матче, что я видел, он был достаточно убедителен, – сказал Луческу.