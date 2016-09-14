Александр Кержаков: «Настроение боевое, приехали побеждать»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал о настроении команды в преддверии матча первого тура группового этапа Лиги Европы против «Маккаби» из Тель-Авива.

–Настроение у всех боевое. Это первый матч Лиги Европы. Мы приехали сюда побеждать. Да, погодные условия отличаются от тех, что сейчас в Петербурге, но хорошо, что ко времени начала матча сядет солнце и будет немного полегче. А в целом, условия проживания хорошие.

– Какие ассоциации у вас с Израилем? Вы здесь уже были?

– Да, я здесь уже в четвертый раз. Один раз были с «Зенитом» на Кубке Первого канала зимой 2014 года и дважды я играл в составе сборной России – один раз неудачно, мы уступили, а во второй раз выиграли 4:0. Сложно сравнивать приезд в составе национальной сборной и в составе клуба. Самое главное, что Израиль – это страна, где любят футбол, ходят на футбол и хорошо болеют за свои команды. Главное – это атмосфера на стадионе. Все, чтобы показывать хороший футбол, здесь есть,

– У вас большой опыт выступления в еврокубках. Вам удобнее начинать на выезде или дома?

– Так получается, что с географической точки зрения мы все свои матчи за всю историю начинали и заканчивали на выезде, так что мне не с чем сравнивать. Самое главное, что команда хорошо готова, мы приехали побеждать и должны создать задел на будущее, чтобы успешно пройти групповой этап Лиги Европы, – сказал Кержаков.