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    Гинер: «Я недоволен судейским департаментом»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер выступил с критикой отечественного судейского департамента. Также функционер заявил, что не будет договариваться с налоговой службой, чтобы та проверила, откуда у судей появляются дома, машины и квартиры.

    «Я неоднократно говорил, что недоволен судейским департаментом. Выступают и видят ошибки только в наших матчах. Почему? Потому что я молчать не буду. Я сам себя обманывать не хочу. Я не собираюсь договариваться с налоговыми или фискальными органами, чтобы они проверили, откуда у кого появляются квартиры, дома и машины.

    У нас большинство судей очень высокого класса. Какие-то ошибки, конечно, могут быть, но когда они направлены в одну сторону, меня это смущает. Когда Валентин Иванов молчит, не отвечая на вопросы журналистов о судейских ошибках в матчах, где не играл ЦСКА, а на ошибки в матчах с ЦСКА указывает. Или даже сам звонит, чтобы сказать об этом, я не знаю», – заявил Гинер.

    Источник: ТАСС

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    14.09.2016 18:08
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +133

      gera123 15 сентября 2016, 14:59

      походу судьи много просить стали, вот Леонорыч и запаниковал

      0
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    • ...
      Рейтинг: +889

      Krics 14 сентября 2016, 20:07

      Когда Акинфеев бьет игока в лицо и получает желтую, кто кому заносит?

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 сентября 2016, 19:59

      Ясное дело, это не штаб красной армии,
      Это там пукнул, а выполняют крутые парни.
      А тут то надо играть,
      А по дороге Зениты, Спартаки, твою мать.

      -3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 14 сентября 2016, 19:39

      Я тоже недоволен... Но мне не менее противно, когда подсуживают ЦСКА, а не "Зениту"... Или снимают очки, что к спортивной борьбе не имеет никакого отношения! Может просто моё поколение выросло на знаменитом и благородном поступке Игоря Нетто на чемпионате мира по футболу, а не на "заносах", "распилах" и "откатах"? Так и вы не мальчик, Евгений Леннорович! И даже старше меня по возрасту на пару лет... Впрочем, мы явно в разных "песочницах" играли... И один другого вряд ли поймёт...

      2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 14 сентября 2016, 19:12

      Чья бы морда мычала? Правильно не будет он указывать органам кого проверить, потому что сам спалится... А вообще, это он походу спецом, для отвода глаз, ибо с каждым годом всё очевиднее и очевиднее становится, как кони добывают своё чемпионство

      1
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      Рейтинг: +8018

      nik55 14 сентября 2016, 19:01

      чья бы корова мычала

      1
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 14 сентября 2016, 18:46

      а что со службой то налоговой не договориться о проверке?боится спалиться?

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 14 сентября 2016, 18:24

      Уж кто бы был недоволен судьями

      2
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 сентября 2016, 18:23

      Когда недоволен, что ты делаешь с женой?
      Поступай с конями так же, не по иной.

      -3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 сентября 2016, 18:17

      Помнится, когда Безбородов, якобы ошибочно назначил пенальти в ворота Акинфеева в матче Спартак - ЦСКА 1:0, то Иванов не дожидаясь рапорта инспектора, заявил о допущенной арбитром ошибке, ага.

      -1
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