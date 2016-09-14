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    Гинер: «Рад, что «Спартак» стал играть сильнее»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением об уровне российского футбола. По словам функционера, в российской Премьер-лиге должно быть пять-шесть клубов, которые не должны опускаться ниже определенного уровня.

    «Я неоднократно говорил о том, что нехорошо, если у нас слабый «Спартак». Нехорошо, если у нас слабый ЦСКА, «Зенит», «Локомотив». Чем больше будет конкуренции в чемпионате, тем будет гораздо лучше для нас в Европе, мы там будем иначе играть. Я доволен, что наши клубы начинают играть сильнее, в том числе и «Спартак». У нас должно быть пять-шесть клубов, которые не должны опускаться ниже определенного уровня» – заявил Гинер.

    Источник: ТАСС

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    14.09.2016 15:55
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +93

      barbardir 15 сентября 2016, 17:16

      Ну почему, слабые кони очень даже ничего))

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 14 сентября 2016, 19:30

      я,кстати,тоже рад! А то в последнее время дерби смотреть было не так интересно(0:4 например..)

      0
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      Рейтинг: +264

      IVAN53 > за ЦСКА с 1980г 15 сентября 2016, 15:32

      Дрюкнем расстроишься))

      0
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      Рейтинг: +264

      IVAN53 > за ЦСКА с 1980г 15 сентября 2016, 15:33

      но вчера порадовали)

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 сентября 2016, 18:21

      Гиненр стал тому лишь рад
      Нашлось кому коней гонятть

      0
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      Рейтинг: +236

      Pilottt 14 сентября 2016, 18:10

      Скоро мы тебя порадуем!!!

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 сентября 2016, 18:03

      Гинер рад за Спартак и вы поверили? Я - нет.

      0
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      Рейтинг: +549

      Жентус 14 сентября 2016, 17:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Это не Спартак стал лучше играть, это все наши клубы опустились до 5-0 от Баварии... Поголовно.

      -5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 сентября 2016, 17:50

      Спартак и так входит в 6-ку лидирующих команд РФПЛ. Их постоянное
      место в лиге было-шестое. ЦСКА, Зенит, Ростов, Краснодар, Локомотив,
      Спартак-вот лидеры на сегодня.

      0
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 14 сентября 2016, 17:46

      хитро*опый жид

      0
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      Рейтинг: +295

      ильиных 14 сентября 2016, 16:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      а цска хуже

      -4
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 14 сентября 2016, 16:23

      лукавит

      5
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