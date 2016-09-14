Гинер предложил расширить РФПЛ

Президент ЦСКА Евгений Гинер выступил за расширение состава участников российской Премьер-лиги. По словам функционера, это улучшит результаты национальной сборной и ряда клубов в еврокубках.

«Я считаю, чтобы улучшить результаты сборной и наших клубов в еврокубках, нам следует расширить состав нашей премьер-лиги, но делать это надо тогда, когда мы увидим, что клубы ФНЛ подымаются и тянутся за клубами РФПЛ», – сказал Гинер.