Гинер предложил расширить РФПЛ

Надо построить стадионов по количеству регионов,
Чтоб от Камчатки до Калининграда страна была футболу рада.
И чтоб те, кто в футбол не играли сами,
Сами зарабатывали по всей стране и на футбол ходили сами.
Дайте денег народу и мы любому набьём морду,
Я имею в виду футбол, забьём любому на один больше гол.
Президент ЦСКА Евгений Гинер выступил за расширение состава участников российской Премьер-лиги. По словам функционера, это улучшит результаты национальной сборной и ряда клубов в еврокубках.
«Я считаю, чтобы улучшить результаты сборной и наших клубов в еврокубках, нам следует расширить состав нашей премьер-лиги, но делать это надо тогда, когда мы увидим, что клубы ФНЛ подымаются и тянутся за клубами РФПЛ», – сказал Гинер.