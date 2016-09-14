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    Гинер предложил расширить РФПЛ

    Президент ЦСКА Евгений Гинер выступил за расширение состава участников российской Премьер-лиги. По словам функционера, это улучшит результаты национальной сборной и ряда клубов в еврокубках.

    «Я считаю, чтобы улучшить результаты сборной и наших клубов в еврокубках, нам следует расширить состав нашей премьер-лиги, но делать это надо тогда, когда мы увидим, что клубы ФНЛ подымаются и тянутся за клубами РФПЛ», – сказал Гинер.

    Источник: ТАСС

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    14.09.2016 15:40
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 сентября 2016, 20:18

      Надо построить стадионов по количеству регионов,
      Чтоб от Камчатки до Калининграда страна была футболу рада.
      И чтоб те, кто в футбол не играли сами,
      Сами зарабатывали по всей стране и на футбол ходили сами.
      Дайте денег народу и мы любому набьём морду,
      Я имею в виду футбол, забьём любому на один больше гол.

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 14 сентября 2016, 18:49

      надо разделить страну на несколько зон как в Бразлии. вот дали бы Кавказу отдельно от России иметь свой чемпионат и выступать на международных турнирах. там бы не плохая лига образовалась бы. с годами конкуренцию дала бы. Терек,Анжи,Алания,Ангушт,Спартак Нч. и т д

      -1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 14 сентября 2016, 18:37

      пока Мудко у руля не видать просвета на расширение и на лимит. ему это не выгодно и он дальше кашелька не смотрить

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 сентября 2016, 18:13

      Предложение Гинера рассчитано на увеличение объёма рынка легионеров в России. Больше команд в РФПЛ, больше требуемых легов, больше доходов у агентов, чьим крестным папой и является хозяин конюшни.

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 14 сентября 2016, 17:15

      Не в ближайшее время точно. Клубы ФНЛ многие и не горят желанием выходить в Премьер, нет бабла и команд достойных там нет. Разве что Динамо потянет, а дальше Тосно, Шинник, Волгарь, которые если и выйдут выше, то сразу первые на вылет стоят.

      0
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      Рейтинг: +402

      Tri 14 сентября 2016, 16:51

      А финансировать их кто будет? Сейчас половина клубов РПФЛ испытывают финансовые трудности, а в ФНЛ, почти все.

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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 14 сентября 2016, 16:34

      За спартак переживает ) ну если 15 место займут, чтоб в ФНЛ не вылетали )

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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 14 сентября 2016, 16:23

      Если в Ростове была задержка зарплаты, банкротство торпедо м, Сатурна, химок и других клубов, о каком расширении может идти речь - некоторые клубы второго дивизиона не выходят в первый только из-за отсутствия финансов. Плюс посещаемость стадионов в России говорит сама за себя.

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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 14 сентября 2016, 15:58

      Да если б было финансирование стабильное...из ФНЛ пара клубов сможет выжить в РФПЛ и то с напрягом, остальным там бы не рассыпаться. А так про 20 , конечно молчу, а 18 клубов, я думаю, было бы идеально.

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