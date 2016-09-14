Булыкин: «ЦСКА сыграет не хуже «Ростова», потому что хуже уже некуда»

Бывший нападающий «Байера» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче между леверкузенским клубом и столичным ЦСКА. По мнению Булыкина, армейцы имею хорошие шансы на ничью,а также красно-синие сыграют лучше «Ростова», потому что хуже уже некуда.

«Матч «Байер» – ЦСКА довольно интригующий. Интересно, как сыграют «армейцы» в Леверкузене под большим давлением со стороны соперника. Им будет сложно, потому что клубы из Германии яростно начинают выступления в еврокубках, тем более на своeм поле. ЦСКА сыграет с немецкой командой лучше «Ростова», потому что хуже уже некуда. Я играл в «Байере», но буду болеть за ЦСКА. Надеюсь на ничью, она станет для «армейцев» хорошим достижением. Голы будут, по одному точно забьют.

В этом сезоне у ЦСКА хорошие шансы на выход из группы, всe им помогает: психологическое состояние, новый стадион, плюс у ребят набрался достаточный опыт. Если не выходить сейчас, то когда?», – заявил Булыкин.

Матч начнется в 21:45 по московскому времени.