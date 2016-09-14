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  • Булыкин: «ЦСКА сыграет не хуже «Ростова», потому что хуже уже некуда»

Булыкин: «ЦСКА сыграет не хуже «Ростова», потому что хуже уже некуда»

14 сентября 2016, 15:36
15

Бывший нападающий «Байера» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче между леверкузенским клубом и столичным ЦСКА. По мнению Булыкина, армейцы имею хорошие шансы на ничью,а также красно-синие сыграют лучше «Ростова», потому что хуже уже некуда.

«Матч «Байер» – ЦСКА довольно интригующий. Интересно, как сыграют «армейцы» в Леверкузене под большим давлением со стороны соперника. Им будет сложно, потому что клубы из Германии яростно начинают выступления в еврокубках, тем более на своeм поле. ЦСКА сыграет с немецкой командой лучше «Ростова», потому что хуже уже некуда. Я играл в «Байере», но буду болеть за ЦСКА. Надеюсь на ничью, она станет для «армейцев» хорошим достижением. Голы будут, по одному точно забьют.

В этом сезоне у ЦСКА хорошие шансы на выход из группы, всe им помогает: психологическое состояние, новый стадион, плюс у ребят набрался достаточный опыт. Если не выходить сейчас, то когда?», – заявил Булыкин.

Матч начнется в 21:45 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов ЦСКА Байер Ростов Булыкин Дмитрий
Комментарии (15)
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андрей андреев
1473857100
Умник,блин.У Баварии любой игрок стоит как весь Ростов.(Я имею ввиду город)
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de bruyne
1473857831
Рома Цска например вспомним))) пять засадили с муса думбия а у ростова состав как они двое получали
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M.B.
1473858968
"Хуже уже некуда" Комментатор хренов. Да ты себя вспомни как ты играл! Вот уж точно хуже некуда.
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TERIA-76
1473860530
Будет ничья)))
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yorgenbarenz
1473861679
Буханкин ! Ты,как старожил Байера, вечером по скайпу ,на пальцах,втолковывай Слуцкеру,что Земля не имеет форму чемодана и что мячик надо подальше на трибуны выбивать.
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Дон Посей
1473861748
лучше, хуже... играть до упора и всё, если больше брать нечем!
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Фан666
1473862715
Выходить из группы можно и в следующем году, когда учтут опыт предыдущего сезона.
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товрос
1473862918
Булыкин,Бубнов,Ловчев...ИКсперты....
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товрос
1473869721
через 2 недели у псв дома надо обязательно выигрывать,я думаю Бердыев их настроит на победу
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Serjoga
1473874515
Слуцкий сказал, что выход из группы не обязателен! А Ростов, что Ростов? Зенит своим баблом не одну команду развалил! Им Новосельце нужен, как корове седло! А Ростову уже наигрывать новую оборону времени не было! Да, и Кудряшов подвел! Но не в этом дело даже! Ростов получил "опыт" и это главное! Будет еще и ответный матч!
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