Платини официально объявил о своем уходе с поста президента УЕФА

Мишель Платини объявил о своем уходе с поста президента УЕФА. Это случилось на внеочередном конгрессе организации в Афинах.

«Это очень волнительный для меня момент. Сегодня я в последний раз выступаю в качестве президента УЕФА. Увы, но мне приходится прощаться. Но моя совесть чиста, и мне предстоит борьба в суде. Спасибо всем, кто меня поддерживал. И я не в обиде на тех, кто от меня отвернулся. Ведь главное для всех нас – футбол», – приводит слова Платини De Telegraaf.

Напомним, что ранее Платини был отстранен от футбола за получение незаконного платежа от Зеппа Блаттера в 2011 году. Срок отстранения составлял восемь лет, но в ходе судебного разбирательства его сократили вдвое.