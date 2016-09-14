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Платини официально объявил о своем уходе с поста президента УЕФА

14 сентября 2016, 10:54
1

Мишель Платини объявил о своем уходе с поста президента УЕФА. Это случилось на внеочередном конгрессе организации в Афинах.

«Это очень волнительный для меня момент. Сегодня я в последний раз выступаю в качестве президента УЕФА. Увы, но мне приходится прощаться. Но моя совесть чиста, и мне предстоит борьба в суде. Спасибо всем, кто меня поддерживал. И я не в обиде на тех, кто от меня отвернулся. Ведь главное для всех нас – футбол», – приводит слова Платини De Telegraaf.

Напомним, что ранее Платини был отстранен от футбола за получение незаконного платежа от Зеппа Блаттера в 2011 году. Срок отстранения составлял восемь лет, но в ходе судебного разбирательства его сократили вдвое.

Источник: Бомбардир.ру
Весь мир Платини Мишель
Комментарии (1)
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Kulimen
1473843290
Моя совесть чиста, но меня вызывают в суд - одно противоречит другому.
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