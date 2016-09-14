Дзагоев: «Байер» – сбалансированная команда»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев оценил соперника по матчу 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов – леверкузенский «Байер».

«Байер» – очень быстрая команда. При потере мяча сразу вступает в активный прессинг. Нам будет очень тяжело, надо очень быстро играть и выходить в контратаки. Нападение и полузащита хорошие, сбалансированная команда. Но у них бывают зоны, которыми мы, надеюсь, воспользуемся», – считает Дзагоев.

Матч «Байер» – ЦСКА состоится в среду, 14 сентября, в 21:45 по московскому времени.