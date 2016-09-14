«Кубань» отказывается комментировать избиение Армаша

Пресс-служба «Кубани» отказывается давать официальные комментарии относительно информации об избиении Игоря Армаша заместителем коммерческого директора Эролом Кумсаровым, сообщил пресс-атташе клуба Вячеслав Иванов. Напомним, в понедельник появилась информация, что Кумсаров, который не числится в официальных списках сотрудников клуба, избил защитника Игоря Армаша в столовой на базе. Причиной послужило якобы участие 29-летнего молдаванина в договорных матчах.