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    «Кубань» отказывается комментировать избиение Армаша

    Пресс-служба «Кубани» отказывается давать официальные комментарии относительно информации об избиении Игоря Армаша заместителем коммерческого директора Эролом Кумсаровым, сообщил пресс-атташе клуба Вячеслав Иванов. Напомним, в понедельник появилась информация, что Кумсаров, который не числится в официальных списках сотрудников клуба, избил защитника Игоря Армаша в столовой на базе. Причиной послужило якобы участие 29-летнего молдаванина в договорных матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.09.2016 10:30
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +84

      FANS86 14 сентября 2016, 14:55

      зае.ало это руководство . сколько можно уже е.ать мозги игрокам и болельщикам клуба?!

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 14 сентября 2016, 13:34

      В Кубани это нормально...

      0
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      Рейтинг: +41

      valencia 45 14 сентября 2016, 13:21

      Договорняки у всех,два хуеплета не русских

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 14 сентября 2016, 12:33

      Парень отказался тренироваться бесплатно,избили,и на него же стрелки перевели.За такие дела,в норм стране,этот Зрол,сел на трёшку, а потом всю оставшуюся жизнь платил бы ему .Так другим неповадно бы было.А то постоянно,то в одном клубе футболиста избили,то в другом

      5
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 14 сентября 2016, 11:51

      Красавец Армаш один игру сдал, зачем всех подкупать если Армаш есть

      -2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 14 сентября 2016, 11:48

      Ну про договорные матчи думаю никто из руководства Кубани и слова не скажет, а причиной драки, если и признают, назовут бытовой конфликт. А так атмосфера в команде похожа плохая.

      2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 сентября 2016, 11:01

      "- Вообще-то, во мне течет кровь древнего народа - тавров. Сегодня более известных как крымских татар. Родина моих предков - полуостров Крым, это при Сталине их депортировали в Узбекистан. Тавры - родственный народ туркам. И мой родной язык очень схож с турецким. Так что, в Турции я свободно общался с турками. А имя Эрол в этой мусульманской стране, все равно, что Саша в России." (Из интервью с Эролом Кумсаровым 2005г.)

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 14 сентября 2016, 10:54

      Это всё, чем могут "прославиться"российские клубы, более просто нечем.

      2
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      Рейтинг: +475

      sandutzu 14 сентября 2016, 10:47

      договорные в футболе это как коррупция в жизни. начальство всегда обвиняют всех в этом, когда не могут признаваться в собственной слабости или признавать ошибки

      1
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 14 сентября 2016, 10:39

      если выхватил значит виноват

      -3
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