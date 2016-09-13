Лига чемпионов. «Барселона» уничтожила «Селтик», Месси сделал хет-трик

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» отправила в ворота «Селтика» семь безответных мячей. Три из них забил Лионель Месси, два – Луис Суарес, по одному разу отличились Неймар и Андрес Иньеста.

В этой группе также выступают «Манчестер Сити» и «Боруссия» М, чей поединок был перенесен из-за сильного ливня в Манчестере.

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа C. 1-й тур

Барселона (Испания) – Селтик (Шотландия) – 7:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Месси, 3; 2:0 – Месси, 27; 3:0 – Неймар, 50; 4:0 – Иньеста, 59; 5:0 – Месси, 60; 6:0 – Луис Суарес, 75; 7:0 – Луис Суарес, 88.

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