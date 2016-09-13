Буффон: «Выиграть Лигу чемпионов – не моя мечта, а всей команды»

Вратарь «Ювентуса» Джалуиджи Буффон поделился ожиданиями в преддверии матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи».

«Хочу подчеркнуть, что победа в Лиге чемпионов – это не моя мечта, а всей команды. Мы не брали этот трофей с тех времен, когда я начинал карьеру. Мы вместе стремимся к этому и хотим осуществить мечту совместными усилиями.

Я настолько предан «Ювентусу», что если кто-то захочет поднять трофей первым, я буду только счастлив», – сказал Буффон.