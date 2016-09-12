Власов: «Кержаков – прирожденный бомбардир, а Аршавин – игрок десятилетия»

Полузащитник тульского «Арсенала» Олег Власов, ранее выступавший за «Зенит», поделился воспоминаниями от своего выступления за петербургский клуб.

– Аршавин и Кержаков – знаковые фигуры отечественного футбола в новом веке.

– Мы тогда хорошо общались. Если сейчас встречаемся, всегда рады видеть друг друга. Андрей и Саша большие мастера, если брать конкретно, то Кержаков – прирожденный бомбардир, может все индивидуально исполнить. А насчет Аршавина соглашусь с мнением, что он футболист десятилетия, уникальный игрок в плане мышления. Как он разворачивает атаку, дает передачу и так далее. Тем более, я наблюдал это каждый день на тренировках.

– Тринадцать лет назад в составе сине-бело-голубых вы выиграли серебро чемпионата России.

– Любой мальчишка в Питере мечтает играть в «Зените». Сам я из Ленинградской области, родился в поселке Приладожский. Моя мечта сбылась, да еще стал призером чемпионата страны. В серебряном сезоне провел 13 матчей. Это на всю жизнь.

Мы, молодые игроки, попали в «Зенит», когда он не слишком уверенно выступал в первом круге. Главный тренер Петржела подтянул молодежь – Диму Макарова, Андрея Николаева, Костю Лобова, Максима Астафьева, меня. Это не считая Радимова, Кержакова, Аршавина и уже освоившихся в команде Быстрова и Денисова. То есть питерских ребят играло много в «Зените». Сейчас вспоминаю, и даже не верится, что было так здорово. Чешскому тренеру удалось нас объединить, мы шли от игры к игре, набирали очки и в итоговой таблице уступили только ЦСКА.