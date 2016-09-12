Невилл: «Нет желания возвращаться к тренерской работе»

Экс-наставник «Валенсии» Гари Невилл, покинувший «летучих мышей» в конце марта нынешнего года, заявил, что в данный момент не имеет желания возвращаться к тренерской работе. Специалист отметил: сейчас у него хватает других забот.

«Я всегда говорю «никогда не говори «никогда», так как очень люблю футбол. Но мне будет нелегко возобновить тренерскую работу, так как в данный момент у меня хватает других забот. Первоочередная задача – поднять «Сэлфорд Сити» в профессиональный футбол. Кроме того, я занимаюсь раскруткой бренда Hotel Football. Это не позволит мне тренировать в ближайшие пять лет. Да и особого желания я не испытываю. Может быть, я даже больше не буду тренером в дальнейшем. Возможно, для кого-то это потеря, но факт в том, что это не для меня», – сказал Невилл.