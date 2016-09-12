Накануне игры с «Зенитом» между игроками «Маккаби» произошел конфликт

Накануне матча первого тура группового раунда Лиги Европы против «Зенита» в стане «Маккаби» произошел конфликт. По окончании игры с «Бейтаром» (2:2), в которой клуб из Тель-Авива упустил верные три очка, форвард Таль Бен-Хаим был обвинен некоторыми игроками команды в чрезмерном эгоизме. На последних минутах встречи нападающий трижды пожадничал, не отдав мяч партнерам, потеряв в итоге три стопроцентных шанса забить.

Голкипер Предраг Райкович, покидая поле, выражал явное недовольство действиями защиты, позволившей сопернику отыграться на пятой компенсированной минуте ко второй половине поединка. Также за ошибки в игре обструкции со стороны болельщиков в течение матча подвергались полузащитник Носа Игибор и левый защитник Омри Бен Харуш.

Отметим, что остается под вопросом участие во встрече с сине-бело-голубыми центрального защитника Эйтана Тиби. По информации из клуба, шансов на это очень немного.

Поединок «Маккаби» – «Зенит» пройдет 15 сентября в Тель-Авиве и начнется в 20.00 по московскому времени.