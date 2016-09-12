Тевес получил удаление за оскорбление сестры арбитра

Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес вынужден был покинуть поле в матче чемпионата Аргентины против «Бельграно» (3:0) досрочно. Случилось это на 36-й минуте. Примечательно, что на 33-й минуте 32-летний футболист открыл счет в матче, но спустя несколько мгновений получил красную карточку.

Началось все с грубого фола, за который арбитр показал ему предупреждение, но вслед за этим форвард увидел перед собой красную карту. Она была показана за оскорбление арбитра и его сестры, которую Тевес назвал, мягко говоря, женщиной легкого поведения.