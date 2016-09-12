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    Де Бур: «Важно, что я увидел команду, которая хотела победить»

    Главный тренер «Интера» Франк де Бур увидел положительные моменты в матче против «Пескары», в котором его команда едва не уступила.

    «Бывают матчи, в которых ты упорно работаешь, но не получаешь очков. Последние три недели мы хорошо потрудились, но сегодня могли не только сыграть вничью, но и потерять все очки. Но в этом есть несколько положительных моментов, от которых можно оттолкнуться. Я увидел команду, которая хотела победить, и для меня это очень важно. Мы показали хороший футбол в первой половине матча, а три момента «Пескары» создали сами у своих ворот. В итоге, я думаю, мы одержали заслуженную победу», – сказал де Бур.

    Напомним, матч 3-го тура итальянской Серии А «Пескара» – «Интер» закончился со счетом 1:2.

    Источник: Football Italia

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    12.09.2016 08:07
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