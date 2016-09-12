Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жена Трапаттони была против его работы в сборной Германии

    Известный итальянский специалист Джованни Трапаттони признался, что в 2000-м году он мог возглавить сборную Германии, но не сделал этого по семейным обстоятельствам.

    «В 2000 году я покинул «Фиорентину», сразу же после этого ко мне обратились представители немецкий федерации футбола. Предложение состояло в том, чтобы возглавить сборную Германии. Но я вынужден был отказаться от него. Причиной этого решения была моя жена. Когда я рассказал ей об этом, то заметил в ее глазах лишь разочарование», – написал Трапаттони в своей автобиографической книге.

    Напомним, что Трапаттони также известен по работе в «Ювентусе», мюнхенской «Баварии» и сборной Италии.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.09.2016 07:31
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11