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    Бразильская супружеская пара назвала 13 своих сыновей именами футболистов

    Супружеская пара из Бразилии в течение 20 лет назвала 13 своих сыновей именами известных футболистов.

    Все они начинаются на одну букву: Рональдо, Ривалдо, Руан, Рамон, Рубенс, Робсон, Рейнан, Рауан, Ринкон, Рикуэлме, Рамирес, Рельсон и Рафаэль. Можно сказать, что у этой бразильской семьи есть своя футбольная команда. Отец сыновей считает, что хоть один из них должен стать профессиональным спортсменом.

    Отметим, что супруги не планируют останавливаться заводить детей, пока не родится девочка.

    Источник: Instagram

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    11.09.2016 20:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3689

      lordmrv 11 сентября 2016, 22:39

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