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    Тотти: «Моя страсть в «Роме» остается без границ»

    Многолетний капитан «Ромы» Франческо Тотти отметил, что намерен провести последний свой сезон в карьере с таким же желанием и самоотдачей, как он это делал все прошлые сезоны. Ранее футболист объявил, что завершает свою карьеру.

    «Вы можете не сомневаться, моя страсть в «Роме» остается без границ. Моя мечта здесь сбылась, я сумел провести всю свою карьеру в футболке одной команды. Всегда пытался быть в этой профессии с определенными эмоциями и получать удовольствие на поле», – заявил Тотти.

    Источник: Tribalfootball

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    11.09.2016 10:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 11 сентября 2016, 13:57

      Великий Тотти!Жаль завершает карьеру.

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      Рейтинг: +368

      mik1954 11 сентября 2016, 10:41

      Завидная карьера...

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