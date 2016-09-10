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    Примера. «Севилья» сделала камбэк в матче с «Лас-Пальмасом», «Вильярреал» оказался сильнее «Малаги»

    В матче 3-го тура Примеры «Севилья» на своем поле сумела вырвать победу над «Лас-Пальмасом» – 2:1. Отметим, что для гостей данное поражение стало первым в нынешнем сезоне.

    В другой встрече «Вильярреал» благодаря двум голам, забитым в первом тайме, одержал гостевую победу над «Малагой» – 2:0.

    Чемпионат Испании. Примера. 3-й тур

    Севилья – Лас-Пальмас – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Тана, 16. 1:0 – Сарабия, 88 (с пенальти); 2:1 – Фернанедес, 90.

    Удаление: нет – Бигас, 88.

    Малага – Вильярреал – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Коста, 33; 0:2 – Сансоне, 44.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.09.2016 21:07
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