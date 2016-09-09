Бартомеу: «Месси знает, что у него есть вечный контракт с «Барселоной»»

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу заявил о том, что клуб будет рад подписать новый контракт с форвардом Лионелем Месси. Напомним, что нынешнее соглашение аргентинца рассчитано до июня 2018 года.

«Месси может остаться в «Барселоне» столько лет, сколько захочет. Это лучший футболист в истории футбола, и он играет за нас. Мы очень счастливы, потому что он очень важен для клуба, болельщиков и всего футбола. Он знает, что у него есть вечный контракт с «Барселоной». Для него нет никаких ограничений. Он сам определит рамки», – сказал руководитель клуба.