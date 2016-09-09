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    Агент Паршивлюка рассказал о несостоявшемся трансфере защитника в «Олимпиакос»

    Агент защитника «Анжи» Сергея Паршивлюка Михаил Череповский рассказал о том, почему сорвался трансфер его подопечного в греческий «Олимпиакос». Напомним, что игроком махачкалинского клуба Паршивлюк стал этим летом. До этого он выступал за «Спартак».

    «Не всегда все складывается идеально. Например, к Паршивлюку летом был интерес «Олимпиакоса», но на том этапе возникли сложности с его уходом из «Спартака», о которых я не могу говорить по этическим соображениям... Расторжение контракта – это очень сложный и трудоемкий процесс для обеих сторон.

    Условием «Олимпиакоса» было подписать Паршивлюка в определенные временные рамки. Мы знали, что на позиции крайнего защитника у этой команды есть трудности. Знали, что там ищут правого защитника. Поэтому сами вышли на клуб с предложением. Вели диалог со спортивным директором «Олимпиакоса», которому предложили обратить внимание на Сергея. Его профиль и статистика везде есть. Сергей хотел перейти в команду, которая бы на него рассчитывала. В «Олимпиакосе» проявили интерес и выдвинули свои условия.

    Прямой коммуникации в «Спартаке» не было. Там все вопросы решаются коллегиально, тем более это было лето. И для обсуждения серьезного вопроса о том, чтобы отпустить игрока, нужен не один день. Это не мнение одного человека и не дело одной подписи. Тем более что Сергей – не последний для «Спартака» футболист, он всю карьеру провел в этой команде. А «Олимпиакос» ждал ответа в очень короткие сроки. Срок вышел – они взяли другого футболиста. Мы попросту не успели», – сказал Череповский.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.09.2016 07:12
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +215

      iuda 9 сентября 2016, 13:18

      Легенда "Лапша №7", чтобы набить зарплату повыше

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 9 сентября 2016, 11:23

      Нефиг ему там делать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8018

      nik55 9 сентября 2016, 11:15

      мало денег предложили вот и сорвался

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 9 сентября 2016, 10:25

      Что-то напрягает меня этот Череповский... Слава Райолы грезится? Может, он и пудрил мозги Люку, что тот не смог после травм сосредоточиться и вернуться на свой уровень в своей команде. Сереге удачи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +153

      Gwynbleidd 9 сентября 2016, 09:55

      Да не повезло парню, мог у состав "легенд" перейти и уже бы готовился играть в ЛЕ и скорее всего к маю стал бы чемпионом Греции... А так и в Спартаке ничего не выиграл и в Анжи ничего не светит...

      1
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 9 сентября 2016, 08:34

      хорошо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 9 сентября 2016, 07:24

      Не повезло Паршивлюку

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -111

      Анатолий Одинец 9 сентября 2016, 07:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      цукенгшщзщдшлгнекуц

      -7
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    • ...
      Рейтинг: +65

      komandos99 9 сентября 2016, 07:16

      Не очень видно и хотел

      0
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