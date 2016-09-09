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  • Оздоев: «Было очень полезно сыграть с такой хорошей командой, как Гана»

Оздоев: «Было очень полезно сыграть с такой хорошей командой, как Гана»

9 сентября 2016, 06:57
4

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев пообщался с журналистами после товарищеской встречи с Ганой (1:0). По словам футболиста, он и его партнеры по команде получили полезный опыт.

– Какие эмоции остались у вас от товарищеского матча с Ганой? Многим показалось, что во втором тайме Россия сбавила темп.

– Эмоции в первую очередь позитивные, все-таки первая победа при новом главном тренере. Игра была очень важна для команды. Как уже говорил Станислав Черчесов, для нас нет товарищеских игр. По поводу второго тайма, наверное, соглашусь с вами. Немного сбавили во второй половине, потому что на команду давил результат. После всего, что произошло, мы хотели подарить нашим болельщикам только победу.

– Насколько сборная Ганы полезный соперник в плане подготовки к чемпионату мира-2018?

– Я думаю, было очень полезно сыграть с такой хорошей командой, как Гана. Все-таки наша сборная редко встречается со сборными не с европейского континента. Это очень полезный опыт – попробовать свои силы с африканской командой. Тем более с одной из сильнейших сборных континента.

Источник: Известия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Оздоев Магомед
Комментарии (4)
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Protosser
1473402312
"Россия"??? Единственный, чьи цитаты можно, теоретически, так оформлять - это Путин В.В. Но уж никак господин Оздоев не является голосом РОССИИ.
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AZ
1473596704
Чего сейчас не пишут авторов статей как это было на соккере? Требуем вернуть! Мы должны знать своих героев!! Отдельный привет хотелось бы передать Зотову
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