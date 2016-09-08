Фернандиньо: «Первым делом Гвардиола начал прививать нам победный менталитет»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо рассказал о том, с чего начал свою работу в клубе главный тренер Хосеп Гвардиола.

«Когда он пришел в «Сити», то первым делом попытался изменить менталитет команды и игроков, постарался привить нам победный менталитет.

Чтобы стать победителями, мы должны изменить некоторые вещи – тренировки, игры, многое другое.

На каждом занятии, в каждом матче мы стараемся быть лучше, но мы только начали. Мы всего два месяца вместе.

Уже видны некоторые позитивные изменения. И мы выиграли три матча подряд в АПЛ.

Это важно, потому что в конце сезона мы хотим поднять трофей, так что старт должен быть очень, очень хорошим. Надеюсь, мы сможем продолжить в этом же духе до конца сезона», – сказал Фернадиньо.