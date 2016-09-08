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    «Казань Арена» может принять матч Россия – Румыния

    Руководство «Казань Арены» направило в РФС заявку о готовности принять товарищеский матч между сборными России и Румынии, который запланирован на 14 ноября.

    Сейчас на арене продолжаются работы, связанные с обновлением газона, и в связи с этим «Рубин» проводит домашние матчи на стадионе «Центральный». Ранее появлялась информация о том, что «Казань Арена» будет готова к 15 октября, когда состоится встреча десятого тура РФПЛ против «Крыльев Советов».

    На проведение игры с румынами претендует сочинский «Фишт», где также проводится подготовка газона. РФС должен сделать выбор к началу октября.

    Источник: Спортфакт

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    08.09.2016 21:30
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