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    Тесак: «Зениту нужны очки после неудачного старта, нам они тоже нужны. Дадим бой»

    Защитник «Арсенала» Лукаш Тесак поделился ожиданиями перед матчем шестого тура РФПЛ против «Зенита».

    «Каждый матч в РФПЛ очень сложный для нас, так как мы новички. «Зенит» набирает ход, и им нужны очки после неудачного старта. Нам тоже они нужны, поэтому я уверен, что мы «Зениту» дадим бой, надеемся на хороший результат.

    У «Зенита» можно выделить новичка Жулиано, который хорошо вписался в команду, забивает голы.

    В принципе весь «Зенит» очень-очень сильный. Не думаю, что после ухода Халка «Зенит» сильно потерял», – сказал Тесак.

    Матч «Арсенал» – «Зенит» состоится в воскресенье, 11 сентября.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    08.09.2016 19:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 9 сентября 2016, 05:50

      А в любом матче надо бой давать. На это всех Павлов настраивает. Так что будет настрой и мотивация, а там всё возможно.

      -1
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      Рейтинг: -57

      mel.dima82 9 сентября 2016, 01:09

      Кyрение yбивает! Пo стaтистике тpеть pоссиян стpадают пoследствиями куpения, c помoщью этoго наpодного cредства вы зaставите сeбя жить дoльше и здоpовeе! Нe тeряй вpемени - http://u.to/08MyDw

      -1
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      Рейтинг: +83

      Сахалинец за Зенит 8 сентября 2016, 23:21

      Зенит вперед!!!

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 8 сентября 2016, 22:18

      Разгром вам будет, а не бой!

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 8 сентября 2016, 21:55

      Дерзайте! Чудеса еще случаются!

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