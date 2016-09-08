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    Милевский: «Мог перейти в «Локомотив», но Газзаев меня не отпустил»

    Нападающий «Тосно» Артем Милевский признался, что получал предложения о переходе в «Локомотив» и «Фиорентину».

    – Признайтесь, сколько раз вы могли перейти в российский клуб раньше?

    – Да разные были слухи – сначала «Зенит», потом – «Локомотив». Юрий Палыч Семин, когда в очередной раз принял команду, перетащил с собой Алиева. Меня тоже звали, но Газзаев не отпустил. Так и сказал: «Даже не думай!»

    – Варианты уехать в Италию у вас были?

    – В 2009 году – в «Фиорентину». Но получилась классическая история: никаких отступных в контрактах у нас не было. Проиграет Суркис деньги в казино – запросит 9 миллионов. Потом проснется в отвратительном настроении – уже не 9, а 12. Так я и не уехал никуда.

    Источник: «Матч ТВ»

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    08.09.2016 16:25
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