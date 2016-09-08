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    Милевский: «Рассмотрел бы предложение из Украины, но никто не хочет видеть Милевского»

    Нападающий «Тосно» Артем Милевский рассказал о том, может ли он вернуться в чемпионат Украины.

    –Если бы было хорошее предложение из Украины, я бы обязательно его рассматривал, поверьте мне. Но, видимо, никто больше не хочет видеть Милевского в своих рядах. А в какие-то коллективы Первой или Второй лиги ехать совершенно не интересно.

    – Вы еще рассчитываете сыграть за сборную?

    – Буквально вчера я смотрел игру и, конечно же, вспоминал, как я играл. Вспоминаю каждый день. Но не все зависит от меня. У меня сейчас немножко другие задачи – есть клуб, и я должен концентрироваться только на нем. Конечно же, хотелось бы еще сыграть за сборную, но поживем – увидим.

    – Каким Вы видите свое будущее после футбола?

    – Если честно, не задумывался над этим. Возможно, хотел бы стать в хорошем клубе скаутом нападающих. Было бы интересно заниматься поиском хорошего нападающего, такого плана, как я – чтобы был и думающий, и техничный. Вот такая работа, наверное, пришлась бы мне по душе, – сказал Милевский.

    Источник: Football.ua

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    08.09.2016 00:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 8 сентября 2016, 00:22

      Думаю сложно Милевскому будет заиграть в нашей ФНЛ. Но всё-таки удачи, действительно потенциал у игрока бы хороший.

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