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    Глава департамента РФС: «Игра с Катаром? Переговоры ведем по разным направлениям»

    Глава коммерческого департамента РФС Петр Голунов не стал подтверждать информацию относительно того, что сборная России может провести товарищескую игру с Катаром. В настоящий момент у национальной команды запланированы еще две контрольные встречи в нынешнем году: девятого октября в Краснодаре она примет Коста-Рику, а в следующем месяце сыграет против Румынии в Сочи. Напомним, что россияне под руководством Станислава Черчесова уже провели два поединка – с Турцией (0:0) и с Ганой (1:0).

    «Переговоры ведутся по разным направлениям, работа большая и кропотливая, есть множество нюансов. Пока могу говорить только по факту. А он таков – матч с Коста-Рикой в октябре в Краснодаре. Все остальное – после подписания официальных документов», – сказал Голунов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.09.2016 16:48
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