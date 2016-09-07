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    Болельщики «Локомотива» смогут приобрести билеты на игру со «Спартаком» в три раза дешевле

    Руководство «Локомотива» приняло решение выкупить билеты на гостевой сектор на игру шестого тура РФПЛ со «Спартаком». Стоимость оных в кассах стадиона составляла 1000 рублей. Теперь же болельщики красно-зеленых смогут приобрести их по цене в три раза ниже номинала.

    Напомним, поединок «Спартак» – «Локомотив» состоится в воскресенье, 11 сентября на «Открытие Арене» и начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.09.2016 13:31
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 7 сентября 2016, 18:53

      руководство делает шаги в сторону болельщиков чего давно не наблюдалось есть надежды на светлое будующее ))

      0
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      Рейтинг: -1

      TimoxaParovoz 7 сентября 2016, 17:33

      Спасибо , Геркус!!! Хрюшкам так пердак рвёт !!!)))))))

      0
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 7 сентября 2016, 15:40

      Кто бы что не сделал,а в коментариях один негатив,вы что парни такие злые,,,люди стараются, как могут привлечь зрителей на стадион,а тут опять одни недовольства

      13
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 7 сентября 2016, 15:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Девчонкам уже билеты покупают, лишь бы пошли))))

      -7
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      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > REDWHITE_ 7 сентября 2016, 18:41

      а ваш Федун и этого сделать не может)))) а все почему? а потому, что бабло терять не хочет... и болелы ему нафиг не нужны... лишь бы деньжата шли...

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 7 сентября 2016, 14:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Правильно, девочкам надо уступать)

      -13
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 7 сентября 2016, 14:47

      Геркус просто божит

      -1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 7 сентября 2016, 14:21

      Отлично! Хоть порадовали!

      4
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 7 сентября 2016, 14:00

      Хорошая новость! Кто-то что-то делает для болельщиков! По-больше бы таких новостей!

      10
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 7 сентября 2016, 13:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      "Болельщики «Локомотива» смогут приобрести билеты на гостевой сектор со «Спартаком» в три раза дешевле".

      Зачем им билеты НА сектор со "Спартаком"?))) Звучит, как на какую-нибудь секту или того хуже в свингер-клуб. Может, все же В сектор НА матч со "Спартаком"?

      -7
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      Рейтинг: +33709

      zra78 > ШарКий вояж в ТуЛузу 7 сентября 2016, 14:34

      А повнимательней прочесть не судьба

      2
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > zra78 7 сентября 2016, 15:20

      Это Вам и тем, кто Вас трижды отплюсовал, видимо, не судьба прочитать внимательно мой пост, в шапке которого для таких же невнимательных кавычками выделена цитата. И в том, что редактор уже успел подчистить нет моей вины, а есть лишь его заслуга.

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