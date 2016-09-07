Болельщики «Локомотива» смогут приобрести билеты на игру со «Спартаком» в три раза дешевле

Руководство «Локомотива» приняло решение выкупить билеты на гостевой сектор на игру шестого тура РФПЛ со «Спартаком». Стоимость оных в кассах стадиона составляла 1000 рублей. Теперь же болельщики красно-зеленых смогут приобрести их по цене в три раза ниже номинала.

Напомним, поединок «Спартак» – «Локомотив» состоится в воскресенье, 11 сентября на «Открытие Арене» и начнется в 16:30 по московскому времени.