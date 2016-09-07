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    «Луч-Энергия» просит губернатора Приморского края оказать финансовую помощь клубу

    Сотрудники клуба «Луч-Энергия» попросило помощи у губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. На сайте клуба опубликовано письмо с просьбой оказать клубу необходимую финансовую помощь.

    «Уважаемый Владимир Владимирович!

    ФК «Луч-Энергия», организация с более чем полувековой историей, десятилетиями являющийся визитной карточкой Приморского края, находится на грани гибели. Последние годы в клубе сложилась тяжелейшая финансовая ситуация, на данный момент ставшая катастрофической: задолженности по заработной плате приблизились к пяти месяцам. В такой ситуации поднимается вопрос о существовании не только клуба, но и его сотрудников!

    ФК «Луч-Энергия» – это сложная многоуровневая структура, в состав которой входит не только главная команда, но и другие подразделения, одним из которых является Центр подготовки юных футболистов. Это более 300 детей 12 возрастных групп, требующих постоянного медицинского, методического и материального обеспечения. Сейчас всe это планомерно и методично приходит к разрушению.

    Футбольный интернат, который был организован в ШИОД ВГУЭС и который долгие годы собирал в своих стенах талантливых футболистов Приморского края и всего Дальнего Востока, из-за финансовых долгов ФК «Луч-Энергия» закрыл свои двери для детей. За долгие годы существования клуба через ЦПЮФ прошли десятки тысяч детей, которые воспитывались в атмосфере патриотизма и любви к родному краю. Трудно переоценить социальную значимость этого крупнейшего центра дополнительного образования в регионе. Но на данный момент он может прекратить своe существование из-за долгов по заработной плате в 5 месяцев.

    И всe это происходит в преддверии 60-летия клуба, первого в истории чемпионата мира по футболу в России и на фоне призывов руководства страны всячески поддержать детский футбол как спорт номер один в мире.

    Мы, сотрудники ФК «Луч-Энергия», родительский комитет ЦПЮФ, просим вас взять под личный контроль решение финансовых проблем ФК «Луч-Энергия» и принять активное участие в жизни клуба как первое лицо Приморского края, спортивно-социальным брендом которого долгие годы является ФК «Луч-Энергия», – говорится в письме клуба.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.09.2016 10:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12

      roys 11 сентября 2016, 07:01

      весь бюджет края уходит на адмирал

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    • ...
      Рейтинг: +1159

      Karpathian 7 сентября 2016, 15:28

      Пусть вывозят))А я буду косо поглядывать, как Балтика к ним на игры гоняет)))

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