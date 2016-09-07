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Обертан: «Дагестан напоминает Марокко»

7 сентября 2016, 09:19
14

Новичок «Анжи» Габриэль Обертан рассказал о том, как он решился на переезд в Россию. По словам футболиста, Дагестан напоминает ему Марокко.

– Вы решились на переезд в Россию после провала нашей сборной на Евро, где имидж лиги тоже пострадал. Не сомневались?

– Нет, я сам сделал этот выбор. У меня были предложения из европейских клубов, из Англии, в основном, из Чемпионшипа, но я выбрал возможность регулярно играть. Тренер «Анжи» хотел видеть меня в команде, что и привлекло меня. Я хочу постоянно выходить в основе, и больше не сидеть на скамейке запасных.

– Недавно в РФПЛ играли Диарра, Вальбуэна, Фибель, Ванкер. Вы советовались с кем-нибудь из них?

– Сейчас я специально не интересовался, но Лассана Диарра когда-то рассказывал мне про «Анжи» и вообще про российский чемпионат. Так что со многим я был уже косвенно знаком. Я легко адаптировался здесь, никаких сложностей, честно говоря, не встретил. В клубе все очень милы со мной.

– Вы приехали в Москву и от чего сказали: «Вау»?

– Мне очень понравился центр Москвы – все так современно смотрится. Честно говоря, не ожидал, что город мне так понравится. Правда, все далеко находится друг от друга, к такому не привыкнешь. Вот особенно меня шокировали пробки. Просто сумасшедшие! Я бывал в Нью-Йорке и других крупных городах, но здесь творится что-то нереальное. Кажется, что на всех дорогах постоянно идет ремонт. Ну и мне придется выучить русский язык – все написано русскими буквами, ничего не понятно.

– Долго искали базу «Анжи»?

– Слава богу, меня везде возит водитель. Сам я бы уже сто раз здесь заблудился.

– Какие впечатления от Махачкалы?

– Непривычно. Дагестан напоминает Марокко – такая же атмосфера. Очень радует, что жители сходят с ума по футболу и активно поддерживают команду на стадионе.

Полное интервью Обертана читайте по ссылке.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Анжи Обертан Габриэль
Комментарии (14)
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Фан666
1473229688
Бедный Обертан, так и не понял, что настал конец его карьеры.
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зиргай
1473229846
удачи, парень!
Ответить
Sanches 1204
1473230593
Должны ещё заниженную,тонированную Приору выдать)
Ответить
lek!
1473230636
В первом матче не впечатлил , думаю в будущем играть будет лучше.
Ответить
marshal9
1473231889
дагестан напоминает марокко? да ты ещё в новокузнецке небыл
Ответить
С-Пб on-line
1473232078
Ага, прям мандариновый край
Ответить
fadda
1473236909
есьжи,блиять
Ответить
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