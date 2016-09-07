Отбор ЧМ-2018. Бразилия и Уругвай побеждают, Аргентина без Месси теряет очки

Состоялись очередные матчи отбора чемпионата мира-2018 в Южной Америке. Лидером отбора остается Уругвай, который опережает Бразилию и Аргентину на одно очко.

Отбор ЧМ-2018. КОНМЕБОЛ. 8-й тур

Бразилия – Колумбия – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Миранда, 2; 1:1 – Маркиньос, 36 (в свои ворота); 2:1 – Неймар, 74.

Венесуэла – Аргентина – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Хуанпи, 35; 2:0 – Мартинес, 53; 2:1 Пратто, 58; 2:2 – Отаменди, 83.

Уругвай – Парагвай – 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Кавани, 18; 2:0 – Родригес, 42; 3:0 – Суарес, 45+1; 4:0 – Кавани, 54.

Чили – Боливия – 0:0

Перу – Эквадор – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Куэва, 19; 1:1 – Ачиллер, 31; 2:1 – Тапия, 78.

Календарь отбора ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)

Турнирная таблица отбора ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)