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    Молло: «Почувствовал, что в «Крыльях Советов» меня ценят»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло поделился впечатлениями от возвращения в самарский клуб.

    «Прошлый сезон мне запомнился с положительной стороны. Это касается как футбола, так и жизни в России. Я вернулся с хорошими чувствами, а мои родные и близкие поддержали решение продолжить карьеру в «Крыльях». Для них важно, чтобы мне было комфортно вне зависимости от того, в России я или во Франции. Главное – быть там, где тебя ценят.

    Я прилетел в Самару поздно ночью и был приятно удивлен, что в аэропорту меня встречали болельщики команды. Их поддержка очень для меня важна. Надеюсь, мы сможем порадовать их в этом сезоне и доставить удовольствие от футбола. Команда тоже хорошо встретила меня. Я почувствовал, что меня здесь ждали, и это приятно. Я приступил к занятиям, но на тренировках можно быть лучшим, а в игре ничего не показывать. Главное – проявить себя в матчах», – сказал Молло.

    Источник: YouTube

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    07.09.2016 01:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +93

      Денис Ростовский 7 сентября 2016, 06:50

      хороший игрок

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