Обертан: «В «Анжи» хочу вернуться на свой лучший уровень и выиграть трофей»

С настроем-то у него всё в порядке, а вот с объективностью - нет. Парню надо понять, что ничего с Анжи он не выиграет и ни накакой уровень он не выйдет. Следующим клубом после Анжи у Обертана может быть в лучшем случае чемпионат Чехии, а так и до второй лиги Турции не далеко и Чемпионшипе он ещё мечтать будет.
Полузащитник «Анжи» Габриэль Обертан рассказал о планах махачкалинской команды в нынешнем сезоне.
«Я готов открыть для себя новый чемпионат и надеюсь, что мне будет сопутствовать в России удача. Хотелось с помощью «Анжи» вернуться на свой лучший уровень.
Надеюсь как можно лучше играть, забивать голы – это моя главная мотивация сегодня. А потом, почему бы нам не взять какой-нибудь трофей? Выиграть чемпионат будет объективно сложно, а вот о Кубке можно подумать», – отметил Обертан.