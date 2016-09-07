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    Обертан: «В «Анжи» хочу вернуться на свой лучший уровень и выиграть трофей»

    Полузащитник «Анжи» Габриэль Обертан рассказал о планах махачкалинской команды в нынешнем сезоне.

    «Я готов открыть для себя новый чемпионат и надеюсь, что мне будет сопутствовать в России удача. Хотелось с помощью «Анжи» вернуться на свой лучший уровень.

    Надеюсь как можно лучше играть, забивать голы – это моя главная мотивация сегодня. А потом, почему бы нам не взять какой-нибудь трофей? Выиграть чемпионат будет объективно сложно, а вот о Кубке можно подумать», – отметил Обертан.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.09.2016 01:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 7 сентября 2016, 09:35

      С настроем-то у него всё в порядке, а вот с объективностью - нет. Парню надо понять, что ничего с Анжи он не выиграет и ни накакой уровень он не выйдет. Следующим клубом после Анжи у Обертана может быть в лучшем случае чемпионат Чехии, а так и до второй лиги Турции не далеко и Чемпионшипе он ещё мечтать будет.

      -3
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      Рейтинг: -92

      Raxor > Фан666 7 сентября 2016, 10:30

      Почему? с чемпионатом понятно, там Гинер все крепко держит, ну а кубок может быть и смогли бы

      -3
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > Raxor 7 сентября 2016, 12:09

      Кому этот кубок вообще нужен, так хрень на полке, только место в Лиге Европы и всё. А зачем оно Анжи?, чтобы потом в ФНЛ спуститься?

      -3
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 7 сентября 2016, 09:12

      С настроем у парня всё в порядке,осталось добиться результата,удачи!

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