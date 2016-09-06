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    «Челси» зимой может расстаться с Ивановичем

    Карьера защитника Бранислава Ивановича в «Челси», по всей видимости, может завершиться в начале следующего года, когда откроется зимнее трансферное окно. По информации источника, 32-летний игрок не входит в дальнейшие планы наставника синих Антонио Конте.

    Итальянский специалист намерен задействовать на правом фланге защиты Сезара Аспиликуэту, поэтому сербу придется сильно постараться, чтобы завоевать место в основном составе. Кроме того, летом лондонский клуб пополнили еще двое игроков обороны – Давид Луис из «ПСЖ» и Маркос Алонсо из «Фиорентины».

    Таким образом, места на поле Ивановичу практически не остается. По этой причине «Челси» может продать футболиста грядущей зимой, либо же дождаться окончания сезона и отпустить его бесплатно по истечении срока контракта. Трансферная стоимость защитника оценивается в 8,5 миллионов фунтов стерлингов.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    06.09.2016 23:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +183

      бочаров 7 сентября 2016, 02:14

      вот и старожилов которые челси тащили не один год выкидывают как щенков на мороз

      1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad > бочаров 7 сентября 2016, 08:33

      Иванович заметно сдал, в предыдущем сезоне это было заметно

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