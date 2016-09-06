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    Василий Березуцкий: «Замечательно, что этот двухматчевый цикл Россия прошла без поражений»

    Защитник сборной России Василий Березуцкий после товарищеской встречи против Ганы (1:0) выразил удовлетворение тем, что национальной команде удалось завершить двухматчевый цикл под руководством нового главного тренера Станислава Черчесова без поражений. Напомним, что 31 августа в гостях россияне сумели добиться нулевой ничьей в матче с Турцией.

    – Если провести параллели с Турцией и Ганой, какая команда сильнее?

    – Мы играли разными схемами и в другой футбол, все-таки тот матч был выездным. Было очень жарко. Сейчас играли при своих зрителях, на своей арене, а дома как всегда легче.

    – Какая сейчас атмосфера в команде?

    – Все нормально. Одержали первую победу при новом тренере. Хорошо, что этот цикл заверили ничьей и победой. Поражений нет – уже замечательно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.09.2016 22:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 7 сентября 2016, 08:19

      Спасибо,Васярик !Ты нас опять радовал своей,как всегда, безошибочной игрой.Тебе нет равных ! Не уходи,пожалуйста, в Манчестер,поиграй за нас до 2020 года!

      0
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      Рейтинг: +345

      zadira56 7 сентября 2016, 06:26

      После таких заявлений болельщиков у сборной не прибавится...

      1
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      Рейтинг: +519

      Dammit 7 сентября 2016, 01:55

      Если всегда таким же образом довольствоваться минимумом, то психология победителей так и не придёт никогда.

      3
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 6 сентября 2016, 22:42

      Что не проиграли это конечно замечательно, но вот тот факт, что Вася всё ещё в сборной очень опечаливает.

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