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    Грант: «Сборная России обладает большим потенциалом, давайте дадим ей время»

    Главный тренер сборной Ганы Авраам Грант прокомментировал товарищескую встречу с Россией отметив, что подопечные Станислава Черчесова обладают большим потенциалом. Также израильский специалист остался доволен тем, как сыграла его команда в отсутствии лидеров.

    – Это была хорошая товарищеская игра, обе команды действовали достойно. Россия доминировала в первом тайме, мы – во втором. Мы могли во втором тайме забить, но не воспользовались своими шансами. Удовлетворены тем, как смогли сыграть без наших лидеров.

    – Какие изменения произошли в игре сборной России по сравнению с чемпионатом Европы?

    – Нет сомнений, что у России есть большой потенциал. Она и до чемпионата Европы выглядела неплохо. Таланты в ней есть. Осталось почти два года до домашнего чемпионата мира-2018. Давайте дадим время сборной России и ее тренеру, у которого это был лишь второй матч.

    – Насколько вы собираетесь задержаться в Гане, и нравится ли вам африканский футбол?

    – Для меня это огромный опыт и вызов. Естественно, есть много проблем, но будем решать их по мере необходимости.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.09.2016 22:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +496

      firs04 7 сентября 2016, 00:18

      А если бы были лидеры наши наверно не отскочили бы.Очень грязно играют Африканцы

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