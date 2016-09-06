Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ташаев: «Динамо» должно доказать болельщикам, что вылет в ФНЛ был не более чем случайностью»

    Хавбек «Динамо» Александр Ташаев отметил, что команда поставила перед собой задачу – в следующем году вернуться в Премьер-лигу, тем самым доказав болельщикам, что вылет в ФНЛ по итогам прошлого сезона является не более чем случайностью.

    По прошествии 11 туров бело-голубые имеют в своем активе 26 очков и возглавляют турнирную таблицу.

    «В ФНЛ настрой у «Динамо» боевой, настроение в команде хорошее. Мы идем на первом месте, но расслабляться ни в коем случае нельзя. У нас задача – сразу вернуться в Премьер-лигу и доказать нашим болельщикам, что это была случайность», – сказал Ташаев.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.09.2016 20:42
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +40

      PESHES 6 сентября 2016, 22:41

      и в этом им поможет форвард ЦСКА!!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +332

      семечкин 6 сентября 2016, 21:17

      случайно можно на гвоздь наступить....
      30 туров было сыграно.....

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11