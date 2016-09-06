Орещук: «Спасибо «Динамо» за предоставленный шанс. Считаю, что справился с поставленной задачей»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук, который сегодня покинул московский клуб, поблагодарил руководство бело-голубых.

«Я был рад попробовать свои силы в новой для себя роли – спортивного директора. Тем более в таком большом клубе, как «Динамо». За эти три месяца я получил огромный опыт работы и благодарю «Динамо» за предоставленный мне шанс.

Считаю, что в эти короткие сроки мы совместно с руководством «Динамо» справились с поставленной задачей – собрать команду, способную выиграть первенство ФНЛ, и в будущем достойно выступать в элитном дивизионе нашей страны. Спасибо всем за совместную работу», – сообщил Орещук.