Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Николаев назначен главным арбитром на матч «Спартак» – «Локомотив»

    РФС объявил судейские бригады и инспекторов на матчи 6-го тура РФПЛ. Главным арбитром центрального матча тура «Спартак»«Локомотив» назначен Алексей Николаев, которому будут помогать линейные ассистенты Дмитрий Мосякин и Ринат Деушев.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур

    9 сентября (пятница)

    «Ростов» – «Крылья Советов»: судья – Сергей Карасев (Москва)

    10 сентября (суббота)

    «Амкар» – «Томь»: судья – Евгений Турбин (Москва)

    «Оренбург» – «Анжи»: судья – Артем Чистяков (Азов)

    ЦСКА – «Терек»: судья – Виталий Мешков (Дмитров)

    11 сентября (воскресенье)

    «Уфа» – «Краснодар»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха)

    «Спартак» – «Локомотив»: судья – Алексей Николаев (Москва)

    «Арсенал» – «Зенит»: судья – Александр Егоров (Саранск)

    12 сентября (понедельник)

    «Рубин» – «Урал»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург)

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.09.2016 11:44
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 6 сентября 2016, 14:08

      Карасева,надо!)

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11