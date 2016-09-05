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Месси: «Подумал, что нужно измениться»

5 сентября 2016, 09:57
16

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался, что решил перекрасить волосы для того, чтобы взять новую точку отсчета в своей жизни.

«Идея покрасить волосы пришла ко мне в один особо тяжелый день. В этот момент я решил начать новую жизнь. Я подумал, что нужно измениться и начать все сначала», – рассказал Месси в эфире шоу Polemica en el bar на телеканале Telefe.

Напомним, что Месси впервые появился на публике с измененным цветом волос после поражения от сборной Чили в финале Кубка Америки.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Испания Барселона Аргентина Месси Лионель
Комментарии (16)
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SandersMax
1473059326
расстроился после поражения и поседел)))
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Chernyi Lis
1473060998
обычно женщины начинают новую жизнь с покраски волос))
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Kulimen
1473061455
Охренеть он изменился и жизнь заново начал. С таким бы успехом мог просто ногти подстричь и все объявить, что у него начинается жизнь с нуля.
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Chesn0k
1473062081
у наших бы уже волосы повыпадали, если б они перекрашивали их в особо тяжёлые дни
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Den Bull
1473062624
Что за такой тяжёлый день?)))
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Ker0s
1473063625
Побрутальнее стал, а то на взрослого ребенка был похож.
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MEHROJ ЗЕНИТ
1473064762
Девушки тоже когда хотят меняться либо волосы красят или прическу меняют
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ufos73
1473067937
Про*бет ЧМ ориентацию сменит, вместе с Кристинкой будет на яхте мужиков катать )))
Ответить
Luis Figo
1473095618
что то не пошло
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dolf666
1473238922
Месси не подходит такой стиль совершенно, имхо. мог бы просто отрастить бороду, или как-то подстричься без покраски
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