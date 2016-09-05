Месси: «Подумал, что нужно измениться»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался, что решил перекрасить волосы для того, чтобы взять новую точку отсчета в своей жизни.

«Идея покрасить волосы пришла ко мне в один особо тяжелый день. В этот момент я решил начать новую жизнь. Я подумал, что нужно измениться и начать все сначала», – рассказал Месси в эфире шоу Polemica en el bar на телеканале Telefe.

Напомним, что Месси впервые появился на публике с измененным цветом волос после поражения от сборной Чили в финале Кубка Америки.