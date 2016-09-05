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    Рыбус: «После второго гола казахов мы проснулись, но было уже поздно»

    Защитник сборной Польши Мацей Рыбус прокомментировал результат матча 1-го тура отбора ЧМ-2018 против Казахстана (2:2).

    «Мы слишком быстро решили, что уже выиграли этот матч. У нас были момент, чтобы развить свой успех, но Милик попал в перекладину, и во втором тайме мы растеряли все свое преимущество. После второго гола казахов мы проснулись, но было уже поздно. Это очень обидны, и мы все разочарованы», – приводит Sportowe Fakty слова Рыбуса.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.09.2016 01:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 5 сентября 2016, 21:27

      Уау! Потихоньку Казахстан перекочует из аутсайдеров в середнячков... а там...
      Алга, Казахстан! Молодцы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +132

      murakami777 5 сентября 2016, 05:58

      тяжелый матч с сильным соперником, потрясающий камбэк и волевая ничья...молодцы, ребята...Алга, Казахстан!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      50 лет за Спартак 5 сентября 2016, 02:44

      Казахи ,,чемпионы мира,, по ничьим.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +132

      murakami777 > 50 лет за Спартак 5 сентября 2016, 05:59

      такая ничья, как победа)

      1
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