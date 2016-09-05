Рыбус: «После второго гола казахов мы проснулись, но было уже поздно»

Защитник сборной Польши Мацей Рыбус прокомментировал результат матча 1-го тура отбора ЧМ-2018 против Казахстана (2:2).

«Мы слишком быстро решили, что уже выиграли этот матч. У нас были момент, чтобы развить свой успех, но Милик попал в перекладину, и во втором тайме мы растеряли все свое преимущество. После второго гола казахов мы проснулись, но было уже поздно. Это очень обидны, и мы все разочарованы», – приводит Sportowe Fakty слова Рыбуса.