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    «Торпедо» планирует вернуться в ФНЛ

    Президент столичного «Торпедо» Александр Тукманов озвучил задачу команды на текущий сезон.

    – Какие задачи ставить «Торпедо» на ближайший сезон?

    – Повышение в классе – выход в первый дивизион. Подбор игроков у нас для этого подходящий. Главный тренер этот вызов принял. Мы верим в успех.

    – В финансовом плане черно-белые ФНЛ потянут?

    – Сложно сказать. Нехорошо говорить, что живем от зарплаты до зарплаты… Скажу так: живем сегодняшним и завтрашним днем. Есть бюджет, который принят советом директоров, который заявлен в лигу.

    – В прошлом сезоне ходили разговоры о возможном снятии «Торпедо» с чемпионата. Сейчас таких опасений нет?

    – Нет. В то же время говорить о том, что за два года мы решим все свои финансовые проблемы, я бы тоже не стал.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.09.2016 22:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 5 сентября 2016, 10:06

      жаль Торпедо. раньше такой классный клуб был

      1
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      Рейтинг: +281

      serhz 5 сентября 2016, 09:00

      В ФНЛ пойдёт Белгород , 10-го сентября вы об этом узнаете

      -1
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      Рейтинг: +319

      семенчик 5 сентября 2016, 07:06

      Все понятно! Жаль Торпедо!

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