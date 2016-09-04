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    Зобнин: «Из сборной Ганы никого не знаю»

    Полузащитник сборной России Роман Зобнин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с командой Ганы. Напомним, встреча состоится 6 сентября на стадионе «Локомотив».

    – Кого знаете из сборной Ганы?

    – Никого. Думаю, наш соперник тоже мало кого знает из российской команды.

    – Зобнина знают.

    – Думаете? Мне так не кажется.

    – В игре с «Анжи» вы сталкивались с защитником Джонатом Менса. Может, его запомнили?

    – Помню. Не обращал внимания, какое впечатление он произвел. В сборной Ганы сильные игроки и команда.

    – Вы за последнее время проявили себя универсалом: играли на левом фланге полузащиты, на правом фланге обороны. Это могло повлиять на ваше приглашение в сборную?

    – Не думаю. Я готов выкладываться на все 100 процентов на любой позиции. Выполняю те функции, которые требует позиция.

    – Вам на всех позициях комфортно одинаково?

    – Конечно, нет. На каждом месте свои нюансы. Комфортнее всего играть в центре полузащиты.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.09.2016 15:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +96

      isbagty 4 сентября 2016, 16:38

      Один об АЕКе ни чего не знает, второй о ганцах...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +332

      семечкин 4 сентября 2016, 15:26

      уверен, что и сборная Ганы не знает Зобнина)))

      0
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 4 сентября 2016, 15:19

      Зобнин: «Из сборной Ганы никого не знаю. Я и из нашей сборной мало кого знаю.»

      -2
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