Франк де Бур разработал составы «Интера» для Серии А и Лиги Европы

Наставник «Интера» Франк де Бур намерен в этом сезоне играть двумя составами. Специалист составил две команды – одна будет участвовать в чемпионате Италии, а второй состав в основном будет использоваться в матчах Лиги Европы.

«Интер» для Серии А: Ханданович, Д'Амброзио, Миранда, Мурильо, Ансальди, Жоао Марио, Банега, Кондогбия, Кандрева, Икарди / Габигол, Перишич.

«Интер» в Лиге Европы: Ханданович, Сантон, Раноккия, Мурильо, Нагатомо, Кандрева, Медель, Брозович, Биабиани, Икарди / Паласио, Эдер.