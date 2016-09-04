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    Билич: «Арбелоа – идеальный выбор, но это игрок, а не тренер»

    Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич поделился своим мнением о новичке команды Альваро Арбелоа.

    «Он был в «Ливерпуле», так что АПЛ знает. Он провел десять лет в «Реале» и выиграл все. Мы искали усиление на эту позицию – хотя бы временное – а он был доступен. Попросту говоря, это был идеальный выбор в нашей ситуации.

    Как и все, мы видели много матчей «Реала». Арбелоа – большой профессионал, игрок солидного опыта, и я уверен, что он очень нам поможет.

    Но не заблуждайтесь: он приходит как футболист, а не как наставник или тренер», – сказал Билич.

    Источник: Goal.com

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    04.09.2016 00:00
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